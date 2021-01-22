HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19 tedbirlerinin son ana bırakıldığını söyledi
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HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19 tedbirlerinin son ana bırakıldığını söyledi

22.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:51
HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19 tedbirlerinin son ana bırakıldığını söyledi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kovid-19 tedbirlerinin son ana bırakıldığını, bu nedenle hem ekonomik ortamın kötüleştiğini hem de vaka sayısı ve can kayıplarının arttığını öne sürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kovid-19 tedbirlerinin son ana bırakıldığını, bu nedenle hem ekonomik ortamın kötüleştiğini hem de vaka sayısı ve can kayıplarının arttığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, önceki günlerde Kocaeli'de esnaf ve işçileri ziyaret ederek, sorunlarını dinlediğini anlattı.

Kocaeli'de işçilerin grev yaptığı yerlere de gittiklerini dile getiren Gergerlioğlu, "İşverenin, 'nasıl olsa iş yok herkes işe muhtaç' diyerek işçileri istismar ettiğini, çok ucuza, kötü koşullarda, normalin üstünde ve hijyen dışı ortamlarda çalıştırdığını gördük. İtiraz eden işçilerin ya sürgüne gönderildiğini ya da ücretsiz izne çıkarıldığını gördük. Ücretsiz izin uygulaması tamamen bir cezalandırmaya dönüşmüş durumda." dedi.

Kovid-19'un ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Gergerlioğlu, "Pandemiyle ilgili önlemler yaz aylarında alınsaydı bu kötü ekonomik ve yaşam hakkıyla ilgili duruma gelmezdik. Tedbirler son ana bırakıldı ve gelinen noktada hem ekonomik ortam kötüleşti hem de vaka sayısı ve can kaybı arttı." diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararın uygulanmadığını ifade eden Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına verdiğimiz bir önergeyle komisyonu, iktidarın bu uygulamasına karşı göreve çağırdık." dedi. Gergerlioğlu, Avrupa Parlamentosu'nun da konuya ilişkin dün sert bir bildiri yayımladığını söyledi.

Cezaevlerinde yaşanan sorunları anlatan Gergerlioğlu, "çıplak arama" yapıldığı iddialarına ilişkin bazı mektupları okuyarak, basın mensuplarına gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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