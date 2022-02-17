HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
 - Güncelleme:
HDP'li Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasını eleştirdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli HDP il örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin birçok ildeki üyesinin haksız gözaltına alındığını savundu.

Kocaeli il örgütünden 4 üyenin gözaltına alındığını ve halen serbest bırakılmadığını ifade eden Gergerlioğlu, "Kocaeli Valiliğine hatırlatıyorum; yaptığınız iş hürriyeti tahdittir, başka bir şey değildir. Boş yere insanları işinden gücünden alıkoyup kriminalize ederek, sabahın erken vakitlerinde gözaltına alarak hürriyetlerini kısıtlamak, özgürlüklerini gasp etmek kabul edilemez." dedi.

Gergerlioğlu, gözaltına alınanların bugün mahkemeye çıkacağını ve serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Haberler

title