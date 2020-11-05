HDP'li Gergerlioğlu: "İmar aflarının artık bitmesi gerekiyor"
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HDP'li Gergerlioğlu: "İmar aflarının artık bitmesi gerekiyor"

05.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:32
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Defalarca rant, oy için ilan edilen imar aflarının artık bitmesi gerekiyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Defalarca rant, oy için ilan edilen imar aflarının artık bitmesi gerekiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de meydana gelen depremde yeni yapıların da yıkılmasının, bu yapıların, yapı denetim iznine tabii olan hususlar dışında yapıldığını gösterdiğini söyledi.

İmar aflarını eleştiren Gergerlioğlu, "Defalarca rant, oy için ilan edilen imar aflarının artık bitmesi gerekiyor. Bu konuda herkes suçlu. İktidarlar da toplum da suçlu. Çünkü, toplum da iktidarların imar affı yapması istiyor ve imar affı yapana oy veriyor." diye konuştu.

Gergerlioğlu, depremde hasar gören bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşlara geçici süreli iş sözleşmesi düzenlemesini de içerdiğini dile getiren Gergerlioğlu, bunun kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Kanun teklifinin, kıdem tazminatını ve emeklilik haklarını engellediğini savunan Gergerlioğlu, "Zaten işsizliğin çok olduğunu bir ortamda ekonominin kötüye gitmesinin faturasını işsiz gençlerin ve aile geçindiren anne, babaların sırtına vurarak gidermeye çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de hak ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşandığını, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun gereği gibi çalışmadığını ve insan haklarıyla ilgili gereken çalışmaları yapmadığını ileri süren Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan bazı sorunları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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