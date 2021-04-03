HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)
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HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)

HASTANEYE KALDIRILDIKesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına alındıktan kısa süre sonra göğüs ve kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Gergerlioğlu, tedaviye alındı.


HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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