HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
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HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı

KESİNLEŞMİŞ hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

KESİNLEŞMİŞ hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Anayasanın 84/2'nci maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanunun 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre çerisinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de 2 Nisan 2021 günü ikametinde yakalanmıştır. Hükümlünün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumuna sevk işlemleri devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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