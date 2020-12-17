HDP'li Gergerlioğlu: "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

HDP'li Gergerlioğlu: "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici"

17.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:30
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde çıplak aramaların yapıldığını öne sürdü.

İnsanların kadın ya da erkek ayrımı yapılmaksızın bu uygulamaya maruz kaldığını iddia eden Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici. Şikayetleri ilgili bakanlıklara iletiyorum, bu hukuksuzluğun bir an evvel bitirilmesini istiyorum ama utanç verici uygulamalar hala devam ediyor. İnsanlar, bu insan haklarına aykırı rezilliğin bitirilmesini istiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

Fendoğlu Malatya'nın ulaşım sorunlarını TBMM'de dile getirdi
Fendoğlu Malatya'nın ulaşım sorunlarını TBMM'de dile getirdi
MHP İl Başkanı Kılıç: 'Hainlerle Türkeş bir arada anılamaz, ananında dilini keser atarız'
MHP İl Başkanı Kılıç: "Hainlerle Türkeş bir arada anılamaz, ananında dilini keser atarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Uğur Yücel Cemal Hünal Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Gergerlioğlu: "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici" | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:30:31. #1.14#
title