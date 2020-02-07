HDP'li Gergerlioğlu: "Bahçesaray'da çığlara yönelik kar tünellerinin yapılması gerekiyordu"

07.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:26

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bahçesaray'da sürekli devam eden çığlara yönelik kar tünellerinin yapılması gerekiyordu. Yıllardır bu gündemdeydi, öneriliyordu ama yapılmadı ve sonuçta işte 41 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerce üzücü felaketler yaşandığını belirterek, Elazığ depreminin acıları atlatılamamışken Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ yaşandığını, son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasının meydana geldiğini söyledi.

Bütün bunların değerlendirilmesi gereken hususlar olduğunu ve yaşananların öncesi ile sonrasının dikkatle tetkik edilmesi gerektiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Biz burada önemli yönetim eksikliklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Elazığ depreminde yıkılan binalara işaret eden Gergerlioğlu, "Türkiye bir deprem gerçeğini yaşıyor ama Elazığ depreminde daha kısa süre önce yapılan binaların ilk yıkılan binalar arasında olduğunu görmemiz bize bu konuda alınan önlemlerin yeterli olmadığını, önemli eksikliklerin olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde her yıl çığların yaşandığı, dağlık ve vatandaşların aylarca şehir ile irtibatının kesildiği bir bölge olduğuna dikkati çeken Gergerlioğlu, "Bahçesaray'da sürekli devam eden çığlara yönelik kar tünellerinin yapılması gerekiyordu. Yıllardır bu gündemdeydi, öneriliyordu ama yapılmadı ve sonuçta 41 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye'de maalesef göz göre göre felaketler geliyor." diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok büyük bir yığılmanın olduğunu ve bunun sonunda da uçak kazasının meydana geldiğini öne süren Gergerlioğlu, meydana gelen uçak kazasının sadece bir pilotun tedbirsizliğiyle ortaya çıkmış bir kaza olmadığını, bunun arka planının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya ilişkin mütalaada, tutuklu sanık Kavala ile sanık Yiğit Aksakoğlu hakkında agˆırlas¸tırılmıs¸ mu¨ebbet hapis cezasına çarptırılmalarının istendiğini belirten Gergerlioğlu, "Bu insanlar çok değerli insan hakları aktivistleri, sivil toplum önderleri ve hayatları sürekli insan hakları yönünde aktiviteler sergilemekle meşgul olmuş insanlar. Yakınen tanıdığımız çok değerli, demokrasi, hak, hukuk ve adalet özlemi içinde olan insanlar ama somut olmayan, hukuki olmayan delillerle suçlanıyorlar ve haklarında ağır ceza isteniyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor, olacak iş mi bu? AİHM kararı olmasına rağmen Kavala ve Selahattin Demirtaş halen tutuklu bir şekilde yargılanmaktadır. Bunlar inanılmaz hadiselerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevlerinde ağır hak ihlallerinin yaşandığını savunan Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde meydana gelen olayları anlattı.

Kaynak: AA