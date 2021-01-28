HDP'li Gergerlioğlu, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmasını istedi
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HDP'li Gergerlioğlu, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmasını istedi

28.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:15
HDP'li Gergerlioğlu, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanmasını istedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanması gerektiğini söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın uygulanması gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin yabancı bir kuruluşun hazırladığı araştırmayı anlattı.

Türkiye'de adliyeler ve cezaevlerinin çocuklarla dolduğunu öne süren Gergerlioğlu, "Çocuklar adliyelerde, cezaevi avlularında, cezaevi görüş yerlerinde koşturuyorlar. Adliyelerin koridorlarında yatıyor bu çocuklar." dedi. Gergerlioğlu, adliye koridorlarında bekleyen çocuklara ait olduğunu söylediği fotoğrafları, basın mensuplarına gösterdi.

Gergerlioğlu, cezaevlerinde kalanların sayısının 1974 yılından 2002 yılına kadar yatay bir seyir izlediğini, AK Parti iktidarıyla birlikte cezaevlerinde nüfusun arttığını ileri sürdü. Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adaletten uzaklaşırsanız mahkemelerde yargılamalar sürer, cezaevleri dolar. Sosyal adaletten uzaklaşırsanız adli vakalar artar. Demokrasiden uzaklaşırsanız siyasi vakalar artar. Bu bir utanç grafiğidir." ifadesini kullandı.

AİHM'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın mutlak suretle uygulanması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, "AİHM tarafından 22 Aralık'ta bu karar verildi. Bugün 28 Ocak ve halen bu karar uygulanmış değil. Neyi bekliyorsunuz?" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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