HDP'li Gergerlioğlu: "Afet hazırlık planları yetersiz"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de afet hazırlık planlarının yetersiz olduğunu savundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de afet hazırlık planlarının yetersiz olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yılı olduğunu anımsattı.

Deprem olasılığının unutulmaması gerektiğine işaret eden Gergerlioğlu, "Depremler sürekli karşı karşıya olduğumuz afetlerdir. Hele ki bugünlerde hiç unutmamak durumundayız. İşte orman yangınlarıyla ülkemizin kavrulduğu, sellerle, heyelanlarla büyük afetlerin, felaketlerin yaşandığı ancak yeterli tedbirlerin alınmadığı apaçık ortada. Bu arada 22 yıldır deprem konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığı da bir gerçek." diye konuştu.

Türkiye'de afet hazırlık planlarının yetersiz olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Afetlerden sonra ancak ah vah ediyoruz, dizlerimize vuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Depremi sonrasında yaşanan gelişmeleri anımsatan Gergerlioğlu, söz konusu döneme ilişkin fotoğraflar da gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay