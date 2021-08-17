HDP'li Gergerlioğlu: "Afet hazırlık planları yetersiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'li Gergerlioğlu: "Afet hazırlık planları yetersiz"

HDP'li Gergerlioğlu: 'Afet hazırlık planları yetersiz'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de afet hazırlık planlarının yetersiz olduğunu savundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de afet hazırlık planlarının yetersiz olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yılı olduğunu anımsattı.

Deprem olasılığının unutulmaması gerektiğine işaret eden Gergerlioğlu, "Depremler sürekli karşı karşıya olduğumuz afetlerdir. Hele ki bugünlerde hiç unutmamak durumundayız. İşte orman yangınlarıyla ülkemizin kavrulduğu, sellerle, heyelanlarla büyük afetlerin, felaketlerin yaşandığı ancak yeterli tedbirlerin alınmadığı apaçık ortada. Bu arada 22 yıldır deprem konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığı da bir gerçek." diye konuştu.

Türkiye'de afet hazırlık planlarının yetersiz olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Afetlerden sonra ancak ah vah ediyoruz, dizlerimize vuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Depremi sonrasında yaşanan gelişmeleri anımsatan Gergerlioğlu, söz konusu döneme ilişkin fotoğraflar da gösterdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 2. OSB'de 26 yeni fabrika ve altyapıların açılışında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 2. OSB'de 26 yeni fabrika ve altyapıların açılışında konuştu: (1)
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! 'Kesin çıkarma' talebiyle disipline sevk edildi
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! "Kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edildi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Haluk Levent Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Muslera Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP'li Gergerlioğlu: "Afet hazırlık planları yetersiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:19:08. #1.16#

title