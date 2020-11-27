HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar liranın ödendiği bütçede aşı için 10...
27.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:49
HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, 2021 bütçesinde en büyük kalemlerin faiz ve güvenlik harcamalarına ayrıldığını, bütçede pandeminin göz ardı edildiğini söyledi.
HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, 2021 bütçesinde en büyük kalemlerin faiz ve güvenlik harcamalarına ayrıldığını, bütçede pandeminin göz ardı edildiğini söyledi. Bütçe tercihlerinin değişmesi gerektiğini dile getiren Paylan, "Küçük bir azınlık gelirin büyük kısmından yararlanıyor" dedi.
Diyarbakır Milletvekili ve Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.
Kaynak: DailyMotion.com