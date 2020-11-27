HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar liranın ödendiği bütçede aşı için 10...

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, 2021 bütçesinde en büyük kalemlerin faiz ve güvenlik harcamalarına ayrıldığını, bütçede pandeminin göz ardı edildiğini söyledi.