HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı

HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandıHatay Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, sevk adildiği adliyede 6 saat...

HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandıHatay Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, sevk adildiği adliyede 6 saat önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı