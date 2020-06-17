HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkındaki dava
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HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkındaki dava

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkındaki dava
17.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:04

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Buluttekin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerine atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Savunmasında üzerine atılan suçlamaları reddeden Buluttekin, "Cenazelere dini vecibeleri yerine getirmek için katıldım. HDP'nin aldığı kararlar ve talimatlara uyarak bu şekilde hareket ederek, yasal olarak katılım sağladım. Bu nedenle tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, delillerin önemli ölçüde toplanması, tutuklulukta geçirdiği süre, gelinen kovuşturma aşamasında sanığın kaçma, gizlenme, delilleri karartması ve somut olguların bulunmayışı konularını dikkate alarak, Buluttekin'in yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince tahliyesine karar verdi.

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı belirlenmişti

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesi, hakkında yürütülen soruşturmalarda da 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesi, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine katıldığı belirlenmişti.

İstenilen ceza

İddianamede, Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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