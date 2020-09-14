HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier yargılandığı davada tahliye edildi
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HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier yargılandığı davada tahliye edildi

Diyarbakır'da görevden alınan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier yargılandığı davada tahliye edildi
14.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:36

Diyarbakır'da görevden alınan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Nazlier ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Nazlier, uzun süredir tutuklu olduğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre, sunulan sağlık raporlarından yapılan teşhisler, kovuşturma aşamasındaki süreçte kaçma, gizlenme ve delilleri karartma hususunda önemli olguların bulunmayışını dikkate alarak sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

- İstenilen ceza

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

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