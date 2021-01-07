HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte yürütülen terör soruşturmasında görevden alınarak tutuklanan Alaca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alaca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının konferansına katıldığı, terör örgütü güdümünde Belçika'da yayın yapan haber sitesine bağlanarak seçim konuşması yaptığı ve konuşmasında "Kürdistan" söylemlerinde bulunduğu, PKK adına faaliyet yürüten şahıslarla görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

PKK/KCK terör örgütünün Avrupa çatı yapılanması KCDK-E'nin koordinesinde kardeş aile kampanyası kapsamında, Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de örgüte müzahir şahıslardan toplanan paraların, HDP ve HDP'ye ait belediyelerin de desteğiyle örgütün değer ailesi olarak nitelendirdiği şahıslara aktarıldığı belirtilen iddianamede, sanığın da bu kampanya organizasyonunda yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği eylemlerdeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik nedeniyle PKK/KCK silahlı terör örgütünün organik yapısına dahil olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Şevin Alaca ise suçlamaları kabul etmedi.

Alaca, Kars'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik