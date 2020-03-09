HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Mızraklı, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.


Avukatları Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.


Mahkeme heyeti, Mızraklı'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın ifadeleri yer almış, H.B.A, ifadesinde Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına katıldığını gördüğünü ileri sürmüştü.

"Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı, ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip serbest kalmasını sağladı." ifadesini kullanan H.B.A, şunları kaydetmişti:

"Bu ameliyatın dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastahaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu ameliyatlar ve tedavilerinin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik bu ameliyatı, tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

Mızraklı'nın, milletvekilliği ve belediye başkan adaylığı için sürekli terör örgütü PKK/KCK yöneticileri ile görüşmek maksadıyla legal yollardan Irak ve Avrupa'ya gittiğini iddia eden H.B.A, bu seyahatlerin bir kısmının "tıp kongresi", "sempozyum" gibi gerekçelerle gerçekleştirdiğini, gittiği yerlerde örgütün üst düzey yöneticileri ile görüştüğünü öne sürmüştü.

İddianamede, Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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