HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası
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HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası

HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Erciş Belediyesinin HDP'li eski başkanı Yıldız Çetin hakkında toplam 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Van'ın Erciş Belediyesinin HDP'li eski başkanı Yıldız Çetin hakkında toplam 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Gürpınar eski belediye meclis üyesi ve HDP'li Erciş ilçesi eski belediye başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan karar duruşmasında, hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu sanık Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, SEGBİS kayıt konferans sisteminden vekili huzurunda savunmasını yaparak üzerine atılı suçlamaları reddetti. PKK/KCK terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma ve 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlarından tutuklu olarak yargılanan, Gürpınar eski belediye meclis üyesi ve Erciş Belediye Başkanlığı yapmış olan sanık Yıldız Çetin hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen uyularak 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Terör Örgütü Propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 8 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara karşın istinaf yasa yoluna başvurulacağı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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