HDP'li Ersoy: "İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz"
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HDP'li Ersoy: "İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz"

HDP'li Ersoy: 'İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınların yaşadıklarına ve siyasetçilerin açıklamalarına ilişkin bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Raporu, sözleşmeden çıkma kararından itibaren yükümlülükler çerçevesinde yaşanan gelişmelere dair hazırladıklarını belirten Ersoy, "Çünkü bu yükümlülükler, bir sözleşme maddesinden öte bir anlam taşıyor, biz kadınlar için. Bu yükümlülüklerin hepsi kadınlara yönelik şiddeti engellemek için bizzat uygulanması gereken kurallar bütünü. O nedenle de bizim için yaşamsal." diye konuştu.

Ersoy, AK Parti iktidarının, hiçbir zaman sözleşmeyi etkin uygulamadığını, kadın hareketinin, sözleşmenin uygulanması için mücadele ettiğini savunarak, "Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin şiddeti engellemediği iddiası, iktidarın koca bir yalanından ibaret. İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Biz buradayız ve her yerdeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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