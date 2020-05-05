HDP'li Eksik: "Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda test yapmıyor"
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HDP'li Eksik: "Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda test yapmıyor"

HDP'li Eksik:
05.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:14

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Sağlık Bakanlığının yeterli sayıda koronavirüs testi yapmadığını iddia etti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Sağlık Bakanlığının yeterli sayıda koronavirüs testi yapmadığını iddia etti.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir süreçten geçildiğini ve koronavirüsün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük pandemilerden birisi haline geldiğini söyledi.

Bu sürecin topyekun bir şekilde yürütülmesi gerekirken muhalefetin devre dışı bırakıldığını savunan Eksik, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi muhalefet milletvekillerinin, koronavirüse ilişkin komisyonun toplanmasını istediğini ancak komisyon başkanının bunu kabul etmediğini söyledi.

Koronavirüse ilişkin yapılan test sayılarıyla ilgili ciddi kuşkuları olduğunu dile getiren Eksik, Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre 35 bin 771 test yapıldığını ancak bunların neredeyse yarısının mükerrer olduğunu iddia etti.

"Bir şeyi aramazsanız bulamazsınız"

Eksik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bir hastayı tespit ettiniz ve koronavirüs tedavisine başladınız, sonrasında bu kişinin iyileşip iyileşmediğini tespit etmek için ona iki tane negatif test vermeniz lazım. Doğal olarak tedavi gören ya da evinde izole olan insanların çoğuna test yapılıyor ve o testler bunların içinde.

İktidar, Sağlık Bakanlığı yeteri şekilde yaygın test yapmayarak maalesef filyasyon çalışmasını yürütmüyor. Burada yapılan testlerin yarısından çoğu mükerrer testtir. Doğal olarak AKP iktidarının sürü bağışıklık sistemini kademeli olarak, bizi uyutarak yaptığını düşünüyorum. Çünkü, bir şeyi aramazsanız bulamazsınız. Aradığınızın en büyük göstergesi yaygın bir şekilde test yapmanızdır. Maalesef Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda test yapmıyor ve hastalığı gördüğüm kadarıyla sürü bağışıklık sistemine sürüklüyor. Sağlık Bakanlığı, bu yanlış politikadan derhal vazgeçsin ve yaygın test yapımına geçsin."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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