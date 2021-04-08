HDP'li Eksik, Metzamor Nükleer Santrali'nin derhal kapatılması gerektiğini söyledi
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HDP'li Eksik, Metzamor Nükleer Santrali'nin derhal kapatılması gerektiğini söyledi

Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
HDP'li Eksik, Metzamor Nükleer Santrali'nin derhal kapatılması gerektiğini söyledi

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali'nin, oluşturduğu risklerden dolayı derhal kapatılması gerektiğini ifade etti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali'nin, oluşturduğu risklerden dolayı derhal kapatılması gerektiğini ifade etti.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'da esnafın çok zor durumda olduğunu savundu. AK Parti iktidarının sınır ticaretini belli şirketlere verip halka kapattığını öne süren Eksik, kamyon ve tır şoförlerinin sıkıntılarının bulunduğunu söyledi. Iğdır'da işsizlik ve yoksulluğun başını alıp gittiğini, insanların artık iş aramaktan vazgeçtiğini dile getiren Eksik, pandemi sürecinde işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen insanlara yardım ve destekleme yapılmadığını, halkın açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Iğdır'ın ikinci derecede deprem kuşağında bulunduğunu ancak hemen yanı başındaki Ermenistan'da dünyanın en büyük tehlikesi olarak nitelediği Metzamor Nükleer Santrali'nin çalıştırılmaya devam ettiğini belirten Eksik, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili ne AKP iktidarı girişimde bulunuyor ne de Ermenistan sorumluluğunu yerine getiriyor. Iğdır halkı, Iğdır şehri büyük bir nükleer tehlikenin eşiğinde. Yetkililer, Metzamor ile ilgili elini taşın altına koymalı. Ermenistan ile görüşüp bu sorunu çözmelidir. Derhal uluslararası camia bu konuda sorumluluk almalıdır. Santral Çernobil ile yaşıt. Allah korusun, nükleer kaza olursa Erzurum'a, Van'a kadar birçok yeri yok eder. Etkisi Avrupa ortalarına kadar ulaşır. Metzamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:37:39. #1.14#
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