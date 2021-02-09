HDP'li Eksik, Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini bildirdi
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HDP'li Eksik, Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini bildirdi

09.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:08
HDP'li Eksik, Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini bildirdi

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini ifade etti.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini ifade etti.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'ın ikinci derece deprem bölgesi olduğunu belirterek geçtiğimiz günlerde Ermenistan'da meydana gelen depremin de Iğdır'da yoğun şekilde hissedildiğini söyledi.

Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin Iğdır'a 16 kilometre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ise 30 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Eksik, santralin Iğdır'a daha yakın ve eski Sovyet teknolojisiyle kurulduğunu söyledi. Santrale ilişkin iddiaları dile getiren Eksik, "Reaktörün soğutma sisteminin Aras nehrinden çekilen suyla yapıldığı ve tekrar bu suyun doğaya verdiği de iddialar arasında." dedi. Büyük bir deprem olursa santralin çok ciddi sorunlara yol açabileceğine işaret eden Eksik, bir nükleer sızıntı veya patlama olması durumunda Çernobil'den daha büyük bir tahribata yol açacağını söyledi.

Hükümetin, elini taşın altına koyup uluslararası kamuoyu ve Ermenistan ile görüşmeler gerçekleştirip eski teknolojiyle kurulmuş olan bu santralin derhal kapatılmasıyla ilgili girişimlerde bulunması gerektiğini belirten Eksik, Ermenistan'ın da derhal Metsamor Nükleer Santrali'ni kapatması gerektiğini ifade etti.

Eksik, seçim bölgesinde yaşanan sorunları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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