HDP'li Eksik: "Kovid-19 verilerine güvenerek rehavete kapılmayın"
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HDP'li Eksik: "Kovid-19 verilerine güvenerek rehavete kapılmayın"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklanan verilere güvenerek rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

HDP'li Eksik:
15.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:46

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklanan verilere güvenerek rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Eksik, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, pandeminin etkisi ve zorluklarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Verilere göre 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğunu ileri süren Eksik, "Hükümet, pandemiyi yönetmede son derece başarısız ve yetersiz kaldı. Veriler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Verilere güvenerek rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen Eksik, Kovid-19'dan yaşamını yitiren ancak raporlarına "doğal ölüm" yazılan birçok kişi olduğunu savundu.

İktidarın, pandemiyi kendi bekasını sürdürmek için lütuf olarak gördüğünü öne süren Eksik, "Sağlık Bakanlığının pandemiyle mücadelede tek politikası toplumu sürü bağışıklığına sürüklemek. Bu şekilde halkın sağlığı tehlikeye atılıyor." diye konuştu.

Eksik, belli bölgelerde, valiler ve kaymakamlar tarafından "keyfi karantina" uygulandığını iddia etti.

Kaynak: AA

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