HDP'li Eksik: "Iğdır'a çevre yolu yapılmalı"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'da şehirlerarası transit yol şehir merkezinde geçiyor.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Iğdır'da şehirlerarası transit yol şehir merkezinde geçiyor. Iğdır'a çevre yolunun yapılması gerekiyor." dedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Iğdır'ın sorunlarını anlattı.

Iğdır'da kış aylarında hava kirliliğinin arttığını dile getiren Eksik, şehir merkezinin tamamı ve köylere doğalgaz bağlanmasıyla bu sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Habip Eksik, şehir merkezinden geçen transit yola da bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Bölgeye yeni bir çevre yolu yapılması talebinde bulunan Eksik, "Iğdır'da şehirlerarası transit yol şehir merkezinde geçiyor. Bu, bölgede trafik kazaları başta olmak üzere birçok soruna neden oluyor. Iğdır'a çevre yolunun yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Eksik ayrıca, Iğdır Ovası'nın imara açılmaması, şehrin Ağrı Dağı eteklerine doğru genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta