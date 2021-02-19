HDP'li Eksik: "Aşı konusunda bölgelerle ilgili muazzam bir adaletsizlik söz konusu"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Kovid-19 aşısı konusunda bölgelerle ilgili adaletsizliğin söz konusu olduğunu savundu.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çok zor ve sıkıntılı bir Kovid-19 süreci geçirildiğini belirterek, bu süreçle ilgili zaman zaman kendilerinin de halkı bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin verilerle ilgili geçmiş dönemlerde yaptıkları eleştirileri anımsatan Eksik, bir vatandaşın ölüm belgesini göstererek, Kovid-19'dan hayatını kaybetmesine rağmen bu kişinin raporunun ölüm bildirim sistemine "doğal ölüm" diye kaydedildiğini ileri sürdü. Eksik, "Bunun gibi onlarca, binlerce örnek geldi. Birçok Kovid-19 hastasına Kovid-19 hastalığı denilmediğini özellikle gözlemledik. Bunu da defalarca belirttik ama ona rağmen uyarılarımız dikkate alınmadı." dedi.

Sağlık Bakanlığının, Kovid-19'a ilişkin açıkladığı tabloda yaşanan değişikliklere ve geçmiş dönemde yapılan haberlere işaret eden Eksik, şeffaf bir sürecin yönetilmediğini, bilimsel çalışmaların izne tabi tutulduğunu, yanlış ölüm raporları düzenlendiğini iddia etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı nüfus artış hızına ilişkin tabloyu gösteren Eksik, 2019'da 1 milyon 151 bin 115 olan sayının 2020 yılında 459 bin 365 olduğunu söyledi. Nüfus artış miktarının nasıl hesaplandığını anlatan Eksik, "Belki yarıdan daha çok bir oran düşmesi söz konusu." dedi. Eksik, bu farkın Türkiye'de 2020 yılında çocuk sayısının azalması, çok fazla ölümün gerçekleşmesi ya da verilen göç ile alınan göç oranlarında değişikliklerden olabileceğini ancak bunun durumu çok etkilemeyeceğini çünkü Suriyelilerin bu hesaba katılmadığını kaydetti.

Eksik, "Göç bu kadar büyük bir rakamı etkilemez. O açıdan büyük ihtimalle ölümlerle alakalı olduğu düşüncesindeyiz. Tabii bu kesin veri, bilgi değil sadece şüphe, soru. Sağlık Bakanlığının derhal 2020 yılında kaç kişinin yaşamını yitirdiğini, kaç kişinin akciğer hastalıklarıyla, kalp veya kanserden yaşamını yitirdiğini derhal bizimle paylaşması lazım." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının, Kovid-19'a ilişkin verilerinde yaşanan değişiklikleri eleştiren Eksik, "Sağlık Bakanlığı bu verileri tersyüz ediyorsa, gerçek dışı verilerle pandemi sürecini yönetiyorsa en öncelikli olarak doktorlarımızın, sağlık emekçilerimizin emeğine saygısızlıktır. O açıdan derhal şeffaf olmalıdır. Ölüm bildirim sisteminin verilerini bilim insanlarıyla paylaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Aşıyla ilgili çok ciddi problemler bulunduğunu savunan Eksik, aşı konusunda bölgelerle ilgili muazzam bir adaletsizliğin söz konusu olduğunu söyledi. İllerdeki aşılama oranına ilişkin grafiği anımsatan Eksik, Doğu Anadolu'da yapılan aşı miktarının Batı'ya göre çok düşük olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay