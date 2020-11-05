HDP'li Eksik: "AKP, pandemi sürecini daha da zorlaştıracak adımlar atıyor"
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HDP'li Eksik: "AKP, pandemi sürecini daha da zorlaştıracak adımlar atıyor"

05.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:46
HDP'li Eksik:

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "AKP iktidarı, pandemi sürecini daha da zorlaştıracak adımlar atıyor.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "AKP iktidarı, pandemi sürecini daha da zorlaştıracak adımlar atıyor." dedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, "AKP iktidarı, pandemi sürecini daha da zorlaştıracak adımlar atıyor." diye konuştu.

Iğdır'da yerel seçimlerin ardından kayyum görevlendirildiğini anımsatan Eksik, görevden alınan belediye başkanlarının dosyalarında hiçbir şey olmadığını, siyasi faaliyetlerin suç olarak sayıldığını ileri sürdü.

Kayyum döneminde yapılan ihraçlar ve atamaları eleştiren Eksik, "Kayyum ve kayyumu oraya getiren AKP-MHP iktidarı, Iğdır'da bir Kürt düşmanlığı yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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