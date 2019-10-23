HDP'li Derik Belediyesinin engelliyi işten çıkardığı iddiası

23.10.2019 14:22

Mardin'in Derik ilçesinde engelliler, HDP'li Mülkiye Esmez'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra işten çıkarıldığı iddia edilen engelli Kasım Salim için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.



Derik Belediyesindeki işine son verilen engelli Kasım Salim için ilçe merkezinde toplanan engelliler, Cumhuriyet Meydanı'ndan belediye önüne kadar yürüdü.

HDP'li yönetime tepki gösteren engelliler adına Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, yaptığı açıklamada, HDP'li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve yanına topladığı birkaç kişinin personellere istifa etmeleri için baskı yaptığını söyledi.

Bunun en son örneğinin Derik Engelliler Dernek Başkanı Kasım Salim olduğunu kaydeden Anuk, şöyle dedi:

"HDP Genel Merkezi ve milletvekilleri her fırsatta engellilere yönelik olarak pozitif ayrımcılık yapılması yönündeki açıklamaları varken aynı partiden seçilmiş olan belediye başkanı ise engelli personele yönelik sürekli baskı uygulamıştır. Kasım Salim'in istifa etmesi için sürekli ayrımcılık ve mobbing uygulanmış, tüm bu uygulamalara rağmen istifa etmeyen arkadaşımızın iş akdi hukuksuz bir şekilde sonlandırılmıştır. Engellilere yönelik bu ve benzeri hukuksuz uygulamalara karşı hangi parti olursa olsun sessiz kalmayacağımızı ve bu durumun gerek hukuki gerekse de sosyal olarak takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."

Bedensel engelli olduğu için belediyede engellemelerle karşılaştığını anlatan Salim ise 4 çocuk babası olduğunu ve kiralık evde yaşadığını söyledi.



Belediyede işe başlamasıyla geçimini sağlayabildiğini ve çocuklarına bakabildiğini kaydeden Salim, şöyle devam etti:

"Baskıya ve yıldırma politikalarına rağmen işimi yapmaya devam ettim. Ama dernek başkanı olarak Mardin'i ziyaret eden Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt'e Derik zeytinini tanıtmak üzere izinli olmama ve belediye başkanına bizzat bilgi vermeme rağmen Mardin'e gittiğim için işime son verdiler. Hiçbir gerekçe göstermediler. İş akdimin fesh edildiğini SGK'dan gönderilen mesajla öğrendim. Suçum Derik zeytinini tanıtmak. İşime iade edilmek istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum."

Kaynak: AA