HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı. Canlı Aktarıyoruz...

HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var"

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır.

HDP'li Coşkun:
10.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:24

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır." dedi.

Coşkun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan, "Basın Hak İhlalleri Raporunu" açıkladı.

Gazetecilerin üzerindeki baskıların raporlara sığacak kadar dönemsel olmadığını dile getiren Coşkun, "Bizim elimizde olan sadece gerçeğin bir boyutudur. Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır." görüşünü savundu.

Gazeteciler hakkında özellikle nisan ayında soruşturmaların had safhaya ulaştığını öne süren Coşkun, nisan, mayıs ve haziran aylarında 16 gazetecinin gözaltına alındığını ve bunlardan beşinin tutuklandığını söyledi. Coşkun, "Bu gazeteciler sadece mesleklerini yapıyorlardı. Yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında 21 ayrı soruşturma açıldı." dedi.

Coşkun, koronavirüs nedeniyle nisan ve mayısta onlarca gazetecinin davasının görülmeden ertelendiğini, haziranda duruşmaların başlamasıyla dört gazeteciye 5 yıl 20 gün hapis cezası verildiğini, 32 davada ise 66 gazetecinin yargılandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı Sağlık
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 3. Sayfa
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?' sorusuna yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Hadise Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Gürler Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bakan Temmuz Sakarya Ayasofya
Şu an buradasınız: HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 18:54:10. #1.15#
title