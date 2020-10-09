HDP'li Coşkun: "Haber takibi için duruşmalarda olması gereken gazeteciler sanık oldu"
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HDP'li Coşkun: "Haber takibi için duruşmalarda olması gereken gazeteciler sanık oldu"

09.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:56
HDP'li Coşkun:

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Geride bıraktığımız son üç ayda duruşma salonları gazetecilerle doldu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Geride bıraktığımız son üç ayda duruşma salonları gazetecilerle doldu. Haber takibi için duruşma salonlarında olması gereken gazeteciler ne yazık ki sanık olarak getirildi." dedi.

Coşkun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan, "Basın İhlalleri Raporunu" açıkladı.

Gazetecilere yönelik baskıların iktidar tarafından sistematik hale getirildiğini savunan Coşkun, "İktidarın kendine muhalif her kesime yönelik başlattığı gözaltı ve tutuklama süreçlerinden gazeteciler de nasiplerini aldı. Gazeteciler evlerine yönelik baskınlarla gözaltına alındı." diye konuştu.

Coşkun, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gözaltına alınan 10 gazeteciden 3'ünün tutuklandığını, televizyon, radyo, gazete, internet sitesi gibi birçok medya kuruluşunun da engellemelerle karşılaştığını öne sürdü.

Özellikle eylül ayının, ekran kapatmaların ayı olduğunu savunan Coşkun, "Geride bıraktığımız son üç ayda duruşma salonları gazetecilerle doldu. Haber takibi için duruşma salonlarında olması gereken gazeteciler ne yazık ki sanık olarak getirildi." dedi.

Coşkun, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 56 davada, en az 130 gazetecinin yargılandığını, 10 gazeteci hakkında 51 yıl 10 ay hapis cezası verildiğini ileri sürerek, bütün gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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