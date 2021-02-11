HDP'li Çepni, Kovid-19'un bir işçi hastalığı biçiminde yaşandığını söyledi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "En başından itibaren pandemi bir işçi hastalığı biçiminde yaşandı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "En başından itibaren pandemi bir işçi hastalığı biçiminde yaşandı. Çünkü, evde kal çağrıları yapılmasına rağmen milyonlarca işçi şantiyelerde, fabrikalarda zorla çalışmaya mahkum edildi." dedi.

Partisinin İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Çepni, Kovid-19 koşullarında işçilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara değindi.

Çepni, "En başından itibaren pandemi bir işçi hastalığı biçiminde yaşandı. Çünkü, evde kal çağrıları yapılmasına rağmen milyonlarca işçi şantiyelerde, fabrikalarda zorla çalışmaya mahkum edildi. Oralarda işçi sınıfı yan yana çalışarak çok daha fazla oranda hasta oldu ve ölüm yaşadı." diye konuştu.

Pandemi koşullarında "çarklar dönsün" denilerek işçilerin ölüme terk edildiğini, sermayenin ise palazlandırıldığını savunan Çepni, "Sözüm ona işçiler açısından işten atma yasaklandı fakat sermaye, kod 29 denen işçi düşmanı bir madde ile yine işçileri çıkartmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de Türkiye'nin birçok yerinde işçi direnişlerinin devam ettiğini belirterek, "Çünkü, haksız hukuksuz işten atmaların olduğu, sendikalaşmanın önüne geçildiği, ücretsiz izin uygulamasının açıkça sermayenin işçilere silah olarak kullandığı bir sürece girdik. Bu nedenle birçok yerde şu anda işçi direnişleri gerçekleşiyor." dedi.

Gülüm, bazı işyerlerinde gerçekleşen işçi eylemlerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay