HDP'li Çepni, Kartal Dağı'nın madencilik faaliyetleri kapsamında saldırı altında olduğunu ileri sürdü
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HDP'li Çepni, Kartal Dağı'nın madencilik faaliyetleri kapsamında saldırı altında olduğunu ileri sürdü

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
HDP'li Çepni, Kartal Dağı'nın madencilik faaliyetleri kapsamında saldırı altında olduğunu ileri sürdü

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İzmir'in Tire ilçesi sınırlarındaki Kartal Dağı'nın, madencilik faaliyetleri kapsamında açık saldırı altında olduğunu ileri sürdü.

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HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İzmir'in Tire ilçesi sınırlarındaki Kartal Dağı'nın, madencilik faaliyetleri kapsamında açık saldırı altında olduğunu ileri sürdü.

Çepni, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerini eleştirdi.

Kartal Dağı bölgesinde mermer ocağı kurulmak istendiğini, faaliyet izni için gerekli başvuruların yapıldığını öğrendiklerini belirten Çepni, ocağın faaliyete geçmesi halinde birçok yerleşim alanının olumsuz etkileneceğini savundu.

Mermer ocağının faaliyetinin 95 hektar alanı kapsadığını ancak yapılan ÇED başvurusunun 24 hektar alanla sınırlı kaldığını iddia eden Çepni, "Kartal Dağı, jeolojik yapısıyla bugüne kadar insan müdahalesinden kurtulmuş durumdadır. Dolayısıyla orman dokusunu ve zengin biyolojik çeşitliliğini de bugüne kadar koruyabilmiş bir alandır. Bölgenin can suyunu sağlayan Kartal Dağı, açık bir saldırı altındadır." dedi.

Çepni, öte yandan Brezilya donanmasına ait bir uçak gemisinin, sökülmek için Aliağa'ya getirileceğini, geminin 600 ton asbest ve radyoaktif atık barındırdığını öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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