HDP'li Çepni: "İşçi direnişinin 51. yılında işçi sınıfı ağır saldırı altında"
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HDP'li Çepni: "İşçi direnişinin 51. yılında işçi sınıfı ağır saldırı altında"

HDP'li Çepni: 'İşçi direnişinin 51. yılında işçi sınıfı ağır saldırı altında'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 51. yılında yine işçi sınıfı ağır saldırılar altında.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 51. yılında yine işçi sınıfı ağır saldırılar altında." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işçi sınıfının örgütsüzleştirilmesi, açlık ve yokluk koşullarında güvencesiz çalıştırılması için 51 yıl önceki gibi, aynı saldırı politikalarının hayata geçirildiğini öne sürdü.

"15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 51. yılında yine işçi sınıfı ağır saldırılar altında." diyen Çepni, "15-16 Haziran büyük işçi direnişi" öncesinde ve sonrasında yaşanan süreci anlattı. Çepni, "15-16 Haziran büyük işçi direnişi, nasıl tarihsel bir devrimci gelişmeye ışık tutmuşsa Gezi direnişi de AKP, saray rejimine, faşizme karşı bugünün yanıtını üretmiştir." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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