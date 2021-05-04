HDP'li Çepni, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki göstererek, "Burası bir yaşam alanı. Burası iki köyün ve İkizdere Vadisi'nin en kıymetli yerlerinden bir tanesi." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki göstererek, "Burası bir yaşam alanı. Burası iki köyün ve İkizdere Vadisi'nin en kıymetli yerlerinden bir tanesi." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rize İkizdere'deki taş ocağı projesinin iki yıl önce gündeme geldiğini, yürütmeyi durdurma kararı alındığını ancak sonrasında "ÇED gerekli değildir" kararıyla ruhsat verildiğini söyledi.

Köylülerin yaklaşık iki ay önce köyün girişine bir çadır kurarak, taşocağına karşı olduklarını anlatmaya çabaladığını ifade eden Çepni, hiçbir şirket görevlisinin köylülere bilgi vermediğini savundu. Çepni, "Acele kamulaştırma kararıyla bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararıyla köylülerin tapulu mallarına el konuldu." diye konuştu.

Konuya ilişkin ortada bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirten Çepni, şunları kaydetti:

"Burası bir yaşam alanı. Burası iki köyün ve İkizdere Vadisi'nin en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Burada köylülerin çaylıkları var ve köylüler bu çaylıklarla geçiniyorlar. Burası, bal üretilen bir vadi. Özel bir vadi. Bir diğeri burası aynı zamanda evlerin olduğu bir yer. Tarlalar, evler var. Burası köyün içme suyunun geldiği dere. Yani ne ararsanız var fakat bu feryadı, isyanı duymayan vicdansızlar var."

Çepni, İkizdere'de her yol ve yöntemle direnişin kırılmaya çalışıldığını ancak köylülerin direnmeye devam ettiğini söyledi.

Bir basın mensubunun, "İçişleri Bakanlığının telefonla çekim genelgesine ilişkin görüşleriniz nedir?" sorusuna Çepni, "İkizdere'deki tahribat ve direniş sosyal medyayla duyuruldu. Orada cep telefonlarıyla, fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüler, videolar tüm Türkiye'ye yayıldı ve oradaki tahribat ve direniş tanınmış oldu. İşte İçişleri Bakanlığının genelgesi bunları engellemek için yapılıyor. 1 Mayıs'ta gördük." karşılığını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay