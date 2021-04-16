HDP'li Çepni'den, bir uçak gemisinin söküm için Aliağa'ya getirilmesine tepki
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HDP'li Çepni'den, bir uçak gemisinin söküm için Aliağa'ya getirilmesine tepki

HDP'li Çepni'den, bir uçak gemisinin söküm için Aliağa'ya getirilmesine tepki
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Brezilya donanmasına ait bir uçak gemisinin sökülmek üzere Aliağa'ya getirileceğini belirterek, bunun çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalı bir durum olduğunu söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Brezilya donanmasına ait bir uçak gemisinin sökülmek üzere Aliağa'ya getirileceğini belirterek, bunun çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalı bir durum olduğunu söyledi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Brezilya donanmasına ait bir uçak gemisinin, sökülmek için Aliağa'ya getirileceğini ifade ederek, "Bu gemi öncesinde Hindistan'a söküm için gönderiliyor fakat Hindistan bunun tehlikelerinden kaynaklı bu sökümü kabul etmiyor ve Aliağa'ya gelme durumu ortaya çıkıyor." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde gemi söküm tesislerinin bulunduğunu fakat buralarda AB standartları gereği özellikle asbestli gemilerin söküm işleminin yapılmadığını anlatan Çepni, "Peki nerede sökülüyor bu gemiler? Söküldüğü yerler belli. Türkiye, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş. Bu ülkelerde tehlikeli, asbestli, zehirli ve nükleer atık barındıran gemiler sökülüyor." diye konuştu.

Asbestin insan sağlığına zararlarına işaret eden Çepni, Aliağa'nın asbest açısından kirlenmiş ve kanserli hasta oranı yüksek bir ilçe olduğunu söyledi. Çepni, "Bu gemi söküm faaliyetinin burada tekrardan gündeme gelmiş olması aynı zamanda hem çevre katliamı hem de insanların zehirlenmesine sebep olan bir durum."değerlendirmesinde bulundu.

Geminin Türkiye'ye girişinin durdurulması, engellenmesi gerektiğini belirten Çepni, "Buradan tüm halkımıza çağrı yapıyoruz: Bu konuda hepimiz harekete geçmeliyiz." dedi.

Datça'nın Kargı Koyu'nda 128 dönümlük kamu arazisinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özelleştirme İdaresi'ne devredildiğini da ifade eden Çepni, "Orada bu kapsamda otel ve otopark yapılacak. Burası çok kıymetli bir alan. Üçüncü derece arkeolojik sit alanı." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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