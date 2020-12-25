HDP'li Çepni: "Cezaevlerinde işkence bir istisna değil, bir yönetme biçimi"
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HDP'li Çepni: "Cezaevlerinde işkence bir istisna değil, bir yönetme biçimi"

25.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:05
HDP'li Çepni:

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, cezaevlerinde işkencenin bir istisna değil, bir yönetme biçimi olduğunu iddia etti.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, cezaevlerinde işkencenin bir istisna değil, bir yönetme biçimi olduğunu iddia etti.

Çepni, HDP'li bazı milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerindeki işkence ve "çıplak arama" iddialarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Cezaevlerindeki işkence ve çıplak arama iddiaları karşısında iktidarın tam anlamıyla teşhir olduğunu öne süren Çepni, "Suçlu suçüstü yakalanmış oldu." dedi.

İktidarın hataları telafi etmek yerine bu hataları ortaya çıkaranları cezalandırmaya çalıştığını savunan Çepni, "Türkiye'de özellikle cezaevlerinde işkence bir istisna değil, bir yönetme biçimi." ifadesini kullandı.

Sincan Cezaevi'nden iki gençle ilgili gelen faksın, işkencenin ve çıplak aramanın belgesi olduğunu öne süren Çepni, birçok cezaevinde işkencenin sürdüğünü iddia etti. Çepni, sorumluların yargılanmasını ve işkencenin durdurulmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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