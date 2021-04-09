HDP'li Çepni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kod-29" düzenlemesini eleştirdi
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HDP'li Çepni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kod-29" düzenlemesini eleştirdi

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
HDP'li Çepni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Kod-29' düzenlemesini eleştirdi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kod-29 düzenlemesine ilişkin, "Bu genelgede ne ciddiyet ne hukuk ne adalet ne insan hakları var." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kod-29 düzenlemesine ilişkin, "Bu genelgede ne ciddiyet ne hukuk ne adalet ne insan hakları var." dedi.

Çepni, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Kod-29" ile yapılan bildirimlerde değişikliğe gittiğini ancak Kod 29'un kaldırılmadığını söyledi. Murat Çepni, "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kodla bildiriminin belirsizliklere yol açması nedeniyle her biri için ayrı kodlar belirlendiğini anlattı.

Bakanlığın açıklamasına göre, işten ayrılış nedeni "Kod-29 "olarak belirtilen çalışan sayısının yıllara göre, 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 662 olduğuna dikkati çeken Çepni, "Siz pandemi sürecinde işçi çıkarmayı yasaklamanıza rağmen 176 bin işçinin yalanla, düzenbazlıkla işten atıldığını kabul ediyorsunuz. Yine de bir düşüş olduğunun altını çiziyorsunuz. Bu gerçekten Bakanlık açısından ibretlik bir rakam. Bu genelgede ne ciddiyet ne hukuk ne adalet ne insan hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

Çepni, Kod 29'un derhal kaldırılması, işten çıkarılan çalışanların işlerine geri alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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