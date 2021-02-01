HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
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HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

01.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:56

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Pervin Buldan, basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi ziyaretiyle "demokrasi programı" başlattıklarını söyleyen Buldan, bu kapsamda CHP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile görüşeceklerini, İYİ Parti'den de randevu talep edeceklerini bildirdi.

Karamollaoğlu ile Türkiye'nin temel meselelerini konuştuklarını ifade eden Buldan, yaptıkları görüşmelerin "Türkiye'deki demokratik güç birliğine büyük bir katkı sunacağı kanaatini" taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'de ekonomi ve hukuk alanında yaşanan sorunları istişare ettiklerini belirten Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partiler arasındaki görüşmeler, müzakereler ve diyalog zeminleri Türkiye'nin geleceği açısından önemlidir. Biz bugün bunu başlattık. Türkiye'de yakın gelecekte demokratikleşme alanında muhalefet partilerinin ortak bir zeminde buluşabilmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunlar konusunda muhalefet partileri bu konuları çözme noktasında bir yol kateder."

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, HDP ile Türkiye'nin çözüm bekleyen meselelerini konuştuklarını aktararak, "Saadet Partisi, milletin beklentisi kapsamında, milletimizin ve ülkemizin sorunlarını ortak yaşama iradesi doğrultusunda bütün siyasi partilerle konuşmayı ve müzakere etmeyi önemsemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret
HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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