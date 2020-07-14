HDP'li Buldan: Vatandaş iş ve AŞ istiyor, bunlar Ayasofya'yı gösteriyor HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili, "Vatandaş iş ve AŞ istiyor, bunlar Ayasofya'yı gösteriyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili, "Vatandaş iş ve AŞ istiyor, bunlar Ayasofya'yı gösteriyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirerek, "İnsanların inançları üzerinden siyaset yürütüyorlar. Hakikatlerin üzerini bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Vatandaş iş ve AŞ istiyor, bunlar Ayasofya'yı gösteriyor. İnsanlar 'adalet' diye haykırıyor, bunlar 'fetih' diyor. Dolar ve enflasyon artıyor, bunların tek söylediği şey 'beka'. Ayasofya gibi tarihsel bir mirası ve inançları siyasetlerine alet etmekten bir dakika bile geri durmuyorlar. Bu işi siyasi bir şova dönüştürdüler" dedi.

Kaynak: DHA