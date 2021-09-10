HDP'li Buldan: "Seçim barajının sıfıra indirilmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi için elzem"
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HDP'li Buldan: "Seçim barajının sıfıra indirilmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi için elzem"

HDP'li Buldan: 'Seçim barajının sıfıra indirilmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi için elzem'
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçim barajı yüzde 7 değil, hiçbir şekilde uygulanmaması gereken anti demokratik bir uygulamadır.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Seçim barajı yüzde 7 değil, hiçbir şekilde uygulanmaması gereken anti demokratik bir uygulamadır. Barajın sıfıra indirilmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi için elzem olacaktır." dedi.

Buldan, parti genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kadının siyaset hakkının olmadığı, kadın kimliğinin tamamen yok sayıldığı bir eşikten, kadınların kendi özgün mücadelesini örgütlediği ve bağımsız bir şekilde yükselttiği güçlü bir aşamaya geldiklerini ileri sürdü.

Kadın meclisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Buldan, partinin Türkiye'nin temel sorunlarına ve acil gündemlerine yönelik olarak tutumunu ve çözüm yollarını 27 Eylül'de bir deklarasyonla açıklayacağını bildirdi.

Buldan, Afganistan'da Taliban'a karşı direnen kadınlarla birlikte olduklarını ifade ederek, kadınlar arasındaki dayanışmanın sınırı, coğrafyası, vatanı bulunmadığını söyledi. Buldan, "Kadına yönelmiş her türlü şiddet ve sömürüye karşı bu ülkede de, Rojava'da da, Şengal'de de, İran'da da, Afganistan'da da ve dünyanın neresinde olursa olsun her yerde aynı bilinç ve duygudayız." diye konuştu.

"Halkın iradesi tam olarak parlamentoya yansıtılmalıdır"

Seçim barajı tartışmalarına da değinen Buldan, baraj başta olmak üzere, demokratik temsiliyetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Buldan, şunları kaydetti:

"Seçim barajı yüzde 7 değil, hiçbir şekilde uygulanmaması gereken anti demokratik bir uygulamadır. HDP Kadın Meclisi olarak ifade ediyoruz barajın sıfıra indirilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi için elzem olacaktır. Demokratik siyaseti engelleyen tüm hukuksuzluklar son bulmalıdır. Seçilmişlere yönelik hukuksuzluklar son bulmalıdır. Halkın iradesi tam olarak parlamentoya yansıtılmalıdır. Bizim tutumumuz bu yöndedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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