HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız

12.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:55
HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu yıl pandemi koşullarında 21 Mart günü nevruz kutlaması yapacaklarını ifade ederek, "Geçen sene hastalıktan kaynaklı nevruzumuzu kutlayamadık ama bu dönem elbette ki pandemi şartlarını da gözeterek, halkımızın sağlığını gözeterek, Orta Doğu halklarının...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu yıl pandemi koşullarında 21 Mart günü nevruz kutlaması yapacaklarını ifade ederek, "Geçen sene hastalıktan kaynaklı nevruzumuzu kutlayamadık ama bu dönem elbette ki pandemi şartlarını da gözeterek, halkımızın sağlığını gözeterek, Orta Doğu halklarının kadim bayramı olan nevruz bayramını coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Diyarbakır'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçen yıl pandemi nedeniyle kutlanamayan nevruzu, bu yıl kutlayacaklarını açıkladı. Pandemi koşullarını ve halkın sağılığını gözeteceklerini belirten Buldan şöyle konuştu: "2021 nevruzunun tüm dünya halklarına barışı, özgürlüğü, kardeşliği ve demokrasiyi getirmesini yürekten temenni ediyorum. Dünya halklarının en fazla demokrasiye, özgürlüğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bir süreçte, bir dönemde pandemi koşullarında 2021 nevruzunu kutlayacağız bu dönem. Geçen sene hastalıktan kaynaklı nevruzumuzu kutlayamadık ama bu dönem elbette ki pandemi şartlarını da gözeterek, halkımızın sağlığını gözeterek, Orta Doğu halklarının kadim bayramı olan nevruz bayramını coşkuyla, barışa ve demokrasiye vesile olması temennisiyle kutlayacağız"

- Diyarbakır
HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız
HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız
HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Buldan: Pandemi şartlarında nevruzu kutlayacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:15:00. #1.15#
title