HDP'li Buldan: Gara'ya giden vekilimiz yok
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HDP'li Buldan: Gara'ya giden vekilimiz yok

23.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:20
HDP'li Buldan: Gara'ya giden vekilimiz yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Barzani ile görüşmek için Erbil'e giden vekillerimiz var. Ama Gara'ya giden vekilimiz yok" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Barzani ile görüşmek için Erbil'e giden vekillerimiz var. Ama Gara'ya giden vekilimiz yok" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kendisiyle ilgili TBMM Genel Kurul'da gösterdiği fotoğraflara ilişkin, "O fotoğraflar çözüm sürecinde çekilmiş fotoğraflar. Biz de çekmedik. Devletin ve iktidarın bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş ziyaretin fotoğrafları" dedi.

Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili ise "Gara'ya giden hiçbir milletvekilimiz yok. Bizim milletvekilimiz Gara'ya gitmemiştir. O tarihte nerede olduğu bellidir. Bizim milletvekillerimizin Gara'da ne işi var? Erbil'e zaman zaman vekillerimiz gider gelirler. Barzani ile görüşmek için Erbil'e giden vekillerimiz var. Avrupa ve Amerika'ya giderler. Ama Gara'ya giden vekilimiz yok" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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