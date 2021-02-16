HDP'li Buldan'dan, Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline 'Biraz misafir edecekler.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar.' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

Buldan, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara ile ilgili konuşmasındaki kendisine yönelik sözlerini hatırlattı.

Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar.' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın, Grup Başkanvekili olduğu dönemde kendisini aradığını ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini söylediğini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz.' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan