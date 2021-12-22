HDP'li Bülbül: "Maraş katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur"

ANTALYA (AA) - HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Maraş katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı da tavır koymanın bir insanlık görevi olduğu düşüncesindeyiz." dedi.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maraş olaylarında hayatlarını kaybedenleri anmak için toplanmanın yasak olduğunu savundu. Maraş olaylarında ciddi bir devlet ihmali olduğunu ileri süren Bülbül, "Maraş katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı da tavır koymanın bir insanlık görevi olduğu düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bülbül, Türkiye tarihinde aralık ayında birçok katliamın yaşandığını, bu olayların insanlığa karşı bir suç ve hak ihlali olduğunu söyledi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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