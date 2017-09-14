Hdp'li Bozan Gözaltına Alındı

Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis Üyesi Bozan, Balçova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Hdp'li Bozan Gözaltına Alındı

Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis Üyesi Bozan, Balçova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Kaynak: Dunya.com