HDP'li belediyenin skandal kararına tepki

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem'in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı aldı. HDP'li belediyenin almış olduğu skandal karara Diyarbekir Tanıtıma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Arslanoğlu'ndan sert tepki geldi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem'in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı aldı. İçişleri Bakanlığınca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP'li başkana geçti. HDP'li belediye yönetimince 19 Haziran'da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem'in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan skandal karara Diyarbekir Tanıtıma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Arslanoğlu tepki gösterdi. Abdulkadir Arsanloğlu, Iyaz bın Ganem'in, Hz. Ömer'in emriyle Şam'dan çıkıp 8 bin kişilik bir orduyla Diyarbakır'a gelen o şerefli ordunun başkomutanı olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Iyaz bin Ganem Diyarbakır, Diyarbakır sınırları içinde Bizans tekfurlarının zulmü altında inim inim inleyen Diyarbakır halkının barışla, huzurla sevgiyle, sükunetle, sühuletle buluşturan bu topraklarda barışı, huzuru, sükuneti, sühuleti tesis eden bir İslam kahramanıdır. Iyaz bin Ganem. 59 yaşında vefat etmiş. Vefat ettiği zaman 2 atı ve bir devesi olan bu derece dünya malına meyletmemiş bir dürüstlük abidesidir Iyaz bin Ganem. Şimdi HDP'li bir belediye ve meclis üyeleri kalkmışlar sayıları milyonlarla ifade edilen Diyarbakırlıların gönlünde taht kurmuş bir İslam kahramanı olan Iyaz bin Ganemin adının yazılmış olduğu bir tabelayı değiştirme kararı almışlar. Buradan soruyorum. HDP'nin mümessillerine soruyorum. Ey HDP'liler, ey HDP'nin mümesilleri sizler hangi cesaretle, hangi yetkiyle, hangi selahiyetle, hangi cüretle milyonlarca Diyarbakırlının gönlünde taht kurmuş bir İslam kahramanın adının silme cüretini ortaya koyabiliyorsunuz. Buradan HDP'nin mümessillerine sesleniyorum. Sizler Iyaz bin Ganem gibi bir kahramanın adını tabelalarda silebilirsiniz. Ama sizler Iyaz bin Ganem gibi bir İslam kahramanının, bir gönüller sultanının Diyarbakır fatihinin ismini sayıları milyonlarla ifade edilen Diyarbakırlıların gönüllerinden, sinelerinden, yüreklerinden silemezsiniz. Buna gücünüzde, kudretinizde yetmez. Şu tabelaya anayasal açıdan isminin yazılması mümkün olamayan bir zatın adının yazılmış olması da ayrıca bir skandaldır. Zannediyorum hukukçularımız, savcılarımız, hakimlerimiz bu hususta da üzerlerine düşen görevi ifa edeceklerdir" dedi.

Diyarbakır Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tahkikat sonucunda İlhan Diken hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyette Bulunmak' suçundan işlem yapıldığı ve 'PKK Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığı tespit edilmiştir. 5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre; mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'in 24. maddesindeki 'Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları, Anayasa'nın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez' hükme uygun olması gerektiği açıktır. Bu meclis kararı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır'ın İslam'la şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin isminin değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte bir karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA