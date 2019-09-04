Hdp'li belediyenin işlevsiz hale getirdiği millet kıraathanesi yeniden faaliyete geçti

04.09.2019 16:46

DİYARBAKIR'da, HDP'li belediye tarafından işlevsiz hale getirilen Türkiye'nin ilk Millet Kıraathanesi, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla yenilenerek, yeniden faaliyete geçirildi.

?Türkiye'nin ilk Millet Kıraathanesi'nin yapıldığı Diyarbakır'da, 31 Mart yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ve yönetimince işlevsiz hale getirildi. Raftaki kitaplar kaldırıldı, oyun ve sosyal aktivitelerin yapıldığı alanlardaki malzemeler boşaltıldı.

18 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Mızraklı'nın yerine görevlendirilen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğu'nun talimatıyla Millet Kıraathanesi'nde yenile çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından Millet Kıraathanesi yeniden faaliyete geçti.

Millet Kıraathanesi'nde gençlerle bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'li belediyenin Millet Kıraathanesi'ni atıl duruma getirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kısa bir sürede Millet Kıraathanesi'ni yenilediklerini anlatan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, "Çok kısa bir süre içerisinde ilk açıldığından ve devrettiğimizden çok daha güçlü bir şekilde gerek kitaplar, gerekse diğer teknik altyapıları güçlendirerek hizmete açtık. Bugün yeniden o ilgiyi ve gerek vatandaşımızın, gerekse öğrencilerimizin tekrar buluştuğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Sadece merkezde değil, 17 ilçemizin her birinde Millet Kıraathaneleri, bilgi evleri, çocuklarımızı yetiştirme kursları gibi her türlü sosyal etkinlikler sağlanacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA