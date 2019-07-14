HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planına tepki

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların farklı kullanımı amacıyla imar planının değiştirilmesi, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tepkisini çekti.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği (Cihannüma) Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'li belediyelerin, kentteki yerleşim yerlerinde kasıtlı olarak ibadet için alan tahsis etmediğini söyledi.

Bu nedenle kayyum döneminde, toplumsal ihtiyaç olan ibadet alanlarının tahsis edildiğini belirten Arığ, şöyle konuştu:

"Kayyum belediyeler tarafından, cami için tahsis edilen alanlarda cami yapımlarına başlandı, bazılarının inşaatı bitmek üzere. Belediyenin şu anda almış olduğu eski hale getirme kararı, bir nevi yıkım kararıdır. Bu yıkım kararı, toplumu inanç hürriyetinden yoksun bırakıyor. Aynı zamanda bu karar dini yaşamın engellemesine yönelik. Bu siyasi düşüncenin öncüleri, Kürtleri ve bölgemizi sistematik olarak İslam ve Müslümanlıktan uzaklaştırma gayretiyle çalışıyor."

"Camilere dokunmamaları gerekiyor"

Kararın masum olmadığını, bilinçli şeklide alındığını anlatan Arığ, şunları kaydetti:

"Yemek yemek gibi, su içmek gibi insanların inançlarını yaşama hakları vardır. İslam'da bazı ibadetlerin toplu yapılması farzdır. Bunun için de ibadet alanlarının olması gerekir. İbadet alanları da camilerimizdir. Camilerin olmadığı yerde, cuma namazlarımızı, bayram namazlarımızı eda edebileceğimiz alanlarımız olmaz. Yanı başımızda binlerce konut var ama cami yok. Bir ihtiyaca binaen cami yerleri tahsis edildi. Belediyenin aldığı karar, hukuka ve toplumsal ihtiyaca aykırıdır. Camilere dokunmamaları gerekiyor. "

Belediyenin siyasi ve ideolojik olarak aldığı bu yanlış karardan bir an önce dönmesini isteyen Arığ, "Bu kararı toplumumuzu dini inançlarından uzaklaştırmaya yönelik sistematik bir hareket olarak düşünüyoruz. Toplumun dini inançlarıyla ve camilerle uğraşmayın. Kentin çok büyük sorunları var, bu sorunlarla uğraşın." ifadelerini kullandı.

"Camiye gitmek için kilometrelerce yol yürüyorlar"

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Üzeyir Yuva da Kayapınar bölgesi çok geniş alana kurulu olduğundan, ilçede çok sayıda camiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İlçede yeni camilere de ihtiyaç olduğuna işaret eden Yuva, "Camiye gitmek için kilometrelerce yol yürüyorlar. İnsanlar ramazanda teravih ve diğer vakit namazlarını cami olmadığı için evde tek başına kılmak zorunda kaldı. Orada mevcut olandan çok daha fazla ibadethaneye ihtiyaç var. Bunun yapılması lazımken görüyoruz ki mevcut camilere bile tahammülsüzlük var. Camilere karşı yapılan tahammülsüzlüğü kabul etmiyoruz." dedi.

Alınan kararın yanlış olduğunu vurgulayan Yuva, şöyle konuştu:

"Bu camilere açılmış bir savaştır, öyle bir durumla karşı karşıyayız. HDP ve aynı zihniyetteki partilerin daha önceki dönemlerde de camilere, mescitlere ve medreselere karşı olumsuz tavırları olmuştur. Bu halkın değerleriyle oynamanın kimseye faydası yok. Dolayısıyla bu yanlış kararlarından vazgeçmelerini temenni ediyorum. HDP, halkın manevi değerlerine karşı hiçbir zaman olumlu tavır sergilememiştir. Camileri yıkmaya çalıştıkları anda halk belediyeleri onların başına yıkar. Camileri yıkmakla uğraşacaklarına, şehrin her tarafı yıkık dökük, şehrin onarımı yapıp millete hizmet etsinler."

"Camilere ayrılan yerleri yeşil alan yaptı"

İlim Ahlak Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (İhvan-Der) Başkanı Ali Sarıhan, nüfus oranına göre cami yerlerinin tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Kayyum öncesi dönemde, defalarca başvurulmasına rağmen cami için yer tahsis edilmediğini belirten Sarıhan, şöyle devam etti:

"Kayyum döneminde gerekli izinler alınarak camilerin yapımına başlandı. Belediye son derece yanlış bir karar alarak camilere ayrılan yerleri yeşil alan yaptı. Bundan sonraki süreç, camilerin yıkılması demektir. Bunu kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın camiyle irtibatı koparılmak isteniyor. Bunu durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Cami en önemli yerlerimizden birisi."

İbadet yerlerinin siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğine işaret eden Sarıhan, şunları kaydetti:

"1998'de farklı tabelalar olsa bile aynı zihniyet tarafından kent yönetiliyor. Diyarbakır metropol bir şehir olmasına rağmen hizmet edilmiyor. Camiler çocuklarımızın yetişme alanı. Bu aynı zamanda toplumun geleceğini etkileyecek ve asayişi bozacak. HDP'li belediyeler yıllardır çocukların İslam'dan uzak yetişmesi için çalışmalar yapıyor. Bu çarpık bir anlayıştır, buna müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızın geleceğine kimsenin bu şeklide operasyon yapmasına izin vermeyeceğiz."

Valilikten yürütmeyi durdurma talebi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan, imar planında cami inşaatı için belirlenmişti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve gelen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı olması amacıyla hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alınmıştı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA