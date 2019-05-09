Hdp'li Belediye Şehit Yakınlarını İşten Çıkardı

Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi, aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin iş akdini sona erdirdi.



Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, 17'si Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü çalışanı 30 hizmet alımı personeli işten çıkarıldı.



Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu'nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi de yer alıyor.

İşten çıkarılmasına tepki gösteren Ayşe Uğurlu Şimdi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Mardin Büyükşehir Belediyesinde hizmet alımı olarak çalışmaktaydım, işlerimize son verdiler. Şimdi nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Şehit kardeşiyim diye işime son verdiler, oğluma yurt parası gönderemeyeceğim. Bu konuda ne olur yardım istiyorum."

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise bazı şehit yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi.

Türk'ün başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan ilk icraatın işçileri içten çıkarmak olduğunu belirten Kandemir, "Bu işçilerin arasında şehit ailelerimiz de var. Bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Şehit aileleri derneği olarak bu 'ilk icraatı' kabul etmiyoruz. İçten çıkarılan şehit ailelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hakları için ne geriyorsa yapacağız." dedi.

Terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan HDP'nin eski Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara'nın insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlüğe getirildiğini aktaran Kandemir, şunları söyledi:

"Genel müdürlüğe böyle birinin getirilmesi manidar. Terör örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen bu kişinin atanması bizde bir şüphe uyandırıyor. Şehit ailelerimizi burada işten çıkartıp dağda öldürülen teröristlerin akrabalarının sözde 'şehit yakınları' diye alımları yapılacak. Bu işin başına da Cabbar Leygara'yı getirmişler. Bu bizi çok üzüyor."

"Tükenen PKK'ya eleman kazandırılmak mı isteniyor?"

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kayyum yönetimi döneminde gençlik, kültür ve sanat merkezlerinden 20 binden fazla gencin ücretsiz yararlandığını kaydeden Kandemir, "HDP'li belediye başkanı Ahmet Türk göreve gelir gelmez gençlik merkezinin kapılarını kapattı. Gençleri tükenen PKK'ya eleman kazandırmak için mi? Biz gençlerimizin kültür sanat ve bilimle uğraşmasını istiyoruz. Gençlerimizin heba olmasını istemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA