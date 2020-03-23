HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı
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Halkların Demokratik Partisi, Ergani, Silvan, Eğil, 3. Sayfa

HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı

Diyarbakır'da HDP'li Silvan, Ergani, Eğil ve Lice belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

23.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı

Diyarbakır'da HDP'li Silvan, Ergani, Eğil ve Lice belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul ile daha önce görevden alınan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Diken hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Toprak, Kaya, Akkul ve Diken gözaltına alınırken, Mercan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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