Hdp'li Belediye Başkanına Gözaltı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yuka, jandarma ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.