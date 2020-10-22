HDP'li Başaran: "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP'li Başaran: "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3"

22.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:20
HDP'li Başaran:

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3. Yani 5 milyon 219 bin kadın, işsizlikle karşı karşıya." dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3. Yani 5 milyon 219 bin kadın, işsizlikle karşı karşıya." dedi.

Başaran, partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzun süredir partilerine yönelik operasyonların, çok çeşitli bir biçimde gerçekleştirildiğini savundu.

Marttan bugüne Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle karşı karşıya olunduğuna işaret eden Başaran, pandeminin kadınlar üzerindeki etkisine ilişkin rapor hazırladıklarını söyledi.

Kovid-19'un, dünyanın her yerinde toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini ve bunun en büyük etkisini kadınların gördüğünü vurgulayan Başaran, "Pandeminin kadına yönelik şiddet açısından büyük bir facia yarattığını hepimiz biliyoruz. Salgınla beraber cinsiyet temelli ayrımcılıkların kadınların yaşamı üzerindeki etkisi büyük oranda arttı." diye konuştu.

Başaran, sadece 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında en az 140 kadının erkekler tarafından katledildiğini ifade etti. Özellikle karantina döneminde ev içindeki gündelik işlerin ve bakım hizmetlerinin artmasının kadınlar için ev içi emek sömürüsünün yeniden tartışılmasına neden olduğunun altını çizen Başaran, "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3. Yani 5 milyon 219 bin kadın işsizlikle karşı karşıya. İşsizlik oranının genel dağılımı ise yüzde 39,4. Yani pandemide yine yoksullaşan, işsizlikle karşı karşıya kalan kadınlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Başaran, kadınların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yavuz Bingöl Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Okan Buruk Burak Yılmaz Gökhan Gönül Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Kaza Çocuk Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Başaran: "Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranı yüzde 45,3" - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 15:49:47. #1.15#
title