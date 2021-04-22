HDP'li Başaran: "Kadınları iktidara bağımlı kılan sosyal politikalar, yoksulluğu yok etmiyor"
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HDP'li Başaran: "Kadınları iktidara bağımlı kılan sosyal politikalar, yoksulluğu yok etmiyor"

HDP'li Başaran: 'Kadınları iktidara bağımlı kılan sosyal politikalar, yoksulluğu yok etmiyor'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Hükümetin partizanca sürdürdüğü sosyal yardımlar ve kadınları iktidara bağımlı kılan sosyal politikalar yoksulluğu yok etmiyor.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Hükümetin partizanca sürdürdüğü sosyal yardımlar ve kadınları iktidara bağımlı kılan sosyal politikalar yoksulluğu yok etmiyor. Tam tersine yoksulluğun sürmesine ve büyümesine neden oluyor." dedi.

Başaran, HDP'li bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kadın sorunlarına değindi.

İzmir ve Aydın'da sosyal güvencesi olmayan ve farklı sektörlerde çalışan kadınlarla görüştüklerini belirten Başaran, kadın müzisyenlerin şiddete, tacize ve mobbinge maruz kaldığını, hükümetin bu sektörde çalışan kadınlara yönelik tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Başaran, kadınların sadece müzik değil, tekstil ve diğer sektörlerde de merdiven altlarındaki atölyelerde ve düşük ücretlerle çalıştırıldığını ifade etti.

Hükümetin ve yerel yönetimlerin kadın sorunlarına karşı daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getiren Başaran, "Kadınlar lütuf istemiyor, çalışıp emeklerinin karşılığını almak istiyor. Hükümetin partizanca sürdürdüğü sosyal yardımlar ve kadınları iktidara bağımlı kılan sosyal politikalar yoksulluğu yok etmiyor. Tam tersine yoksulluğun sürmesine ve büyümesine neden oluyor. Kadın yoksulluğunu yenmek için yoksulluğu kız çocuklara miras bırakan bu düzenin değişmesi şarttır. İktidar, sosyal yardımları bir hak olarak görmediği için bu yardımlarla kadınları kendisine bağımlı kılıyor. Her kadına iş veya gelir güvencesi bir hak olarak tanımlanmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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